







В соборе имени святого благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде отметят день памяти этого святого, который является небесным покровителем города.

Как сообщили в Волгоградской епархии, в храме пройдут торжественные богослужения.

Праздничное всенощное бдение, которое начнется 5 декабря в 17:00, возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

6 декабря в 7:00 состоится ранняя Божественная литургия, а в 10:00 поздняя – ее возглавит глава Волгоградской епархии.

Справка.

Православная Церковь 6 декабря празднует день памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в 1263 году его погребли во Владимире. А в 1724 году по приказу Петра I мощи его торжественно перенесли в Петербург, в Александро-Невский монастырь.

После Санкт-Петербурга, Волгоград является вторым городом в России, чьим духовным покровителем стал князь Александр Невский. Именно Александр Невский был первым, кто заговорил о необходимости создания на Волге сторожевой крепости. Говорят, что именно на том месте, куда указал его перст, вскоре и был основан город Царицын – это историческое имя Волгограда.



