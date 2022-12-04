Общество 04.12.2022 21:15
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04.12.2022 21:15
В соборе имени святого благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде отметят день памяти этого святого, который является небесным покровителем города.
Как сообщили в Волгоградской епархии, в храме пройдут торжественные богослужения.
Праздничное всенощное бдение, которое начнется 5 декабря в 17:00, возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
6 декабря в 7:00 состоится ранняя Божественная литургия, а в 10:00 поздняя – ее возглавит глава Волгоградской епархии.
Справка.
Православная Церковь 6 декабря празднует день памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в 1263 году его погребли во Владимире. А в 1724 году по приказу Петра I мощи его торжественно перенесли в Петербург, в Александро-Невский монастырь.
После Санкт-Петербурга, Волгоград является вторым городом в России, чьим духовным покровителем стал князь Александр Невский. Именно Александр Невский был первым, кто заговорил о необходимости создания на Волге сторожевой крепости. Говорят, что именно на том месте, куда указал его перст, вскоре и был основан город Царицын – это историческое имя Волгограда.
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