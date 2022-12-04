













Население поселка Новосельский Новоаннинского района Волгоградской области стремительно сокращается. Местные жители считают, что из-за отсутствия нормальной дороги ситуация будет ухудшаться и дальше.

- По статистике в нашем поселке живет 424 человека, но по факту гораздо меньше. Молодежь вся уехала в город, остались одни старики. Дорога, которая связывает наш поселок с районным центром, и дорогой назвать нельзя. В ямах легковушка может утонуть, - рассказал ИА «Высота 102» заместитель председателя ТОС поселка Новосельский Николай Луценко.













Местные жители уже несколько лет просят власти отремонтировать дорогу п. Панфилово – п. Новосельский. Ее протяженность 8 км. Дорогу построили в 1982 году и с тех пор её ни разу капитально не ремонтировали. В 2015 и 2017 годах жители поселка сами латали дорогу кирпичами. Помогло, но ненадолго. Ямочный ремонт также был недолговечен. В настоящее время состояние подъездного пути к поселку ужасное. Ямы напоминают водные каналы, по которым впору передвигаться на лодке.

- Слава Богу, что у нас не было пожаров. Пока к нам бы доехали, все уже бы сгорело. Скорые стараются нас объезжать стороной. Предприниматели из Михайловского и Еланского районов отказались к нам ездить, из Алексеевского еще везут продукты. Спасибо им большое, - рассказывает собеседник агентства.













Дорога находится в районном подчинении, но денег на ее капитальный ремонт в бюджете нет. Жители поселка обращались с жалобой в прокуратуру, которая, по их словам, подала иск в суд. Решение было в пользу жителей – районные власти обязали восстановить дорогу в течение года. Однако ремонт так и не начался.

В ТОС поселка Новосельский сообщили, что, по их данным, в этом году власти Новоаннинского района инициировали процесс передачи дороги на баланс областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Этот процесс может завершиться уже к концу 2022 года.

- Указанная в обращении автомобильная дорога не находится на балансе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. По вопросу ремонта участка дороги от п.Панфилово до п.Новосельский необходимо обращаться в администрацию Новоаннинского муниципального района, - так прокомментировали ситуацию в Облкомдортрансе.

В ведомстве ничего не сообщили о передаче этой дороги в их собственность. На балансе комитета в настоящее время находятся автомобильная дорога «Панфилово – Алимов-Любимовский – Шарашенский – Алексеевская» км 0 - км 26+700 и автомобильная дорога «Панфилово – Тростянский – Попов».

- На обоих участках ежегодно выполняется ремонт в рамках содержания региональной сети дорог, - отметили в профильном комитете.

Перспективы ремонта 8-километровой дороги п. Панфилово – п. Новосельский до сих пор туманны. Дырявая автодорога словно зависла между небом и землей, приводя в отчаяние местных жителей.

Фото и видео жителей поселка Новосельский



