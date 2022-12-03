







Жители городского округа город Михайловка Волгоградской области обратились к местным депутатам с просьбой проводить заседания после окончания рабочего дня. Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, людям не нравится, что депутаты используют свое рабочее время для проведения заседаний комиссий и представительного органа.





- В думу избрались сплошь руководители бюджетных организаций и предприятий, поэтому мы считаем, что депутатам лучше заниматься в рабочее время своей основной работой, а решать проблемы городского округа – после 18-00, - считают жители городского округа.













С таким предложением горожане официально обратились к руководству городской думы. Председатель Михайловской думы Виталий Круглов, впрочем, не оценил исходящую от граждан инициативу.













- Депутаты городской думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Заседания правомочны, если в нем принимают участие не менее 50% от числа избранных депутатов. В связи с этим время заседания планируется с учетом кворума, - ответил спикер.





Не оценили в Михайловской гордуме и другое предложение жителей – вести прямую трансляцию заседаний. Виталий Круглов заявил в ответ, что организация прямой трансляции заседаний потребует дополнительных средств из бюджета округа. Но пойти на такие траты экономные депутаты не могут.







Между тем, напомним, депутаты и других представительных органов в Волгоградской области проводят заседание в утренние часы.

