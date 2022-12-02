В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха установили обновленную скульптурную композицию «Серп и молот». Об этом ИА «Высота 102» сообщало 30 ноября. Как стало известно информагентству сегодня, на следующей неделе возле скульптуры планируют митинг депутаты и ветераны.

Так, в частности, 5 декабря в ЦПКиО Волгограда планируется торжественное собрание по случаю празднования 100-летия со дня образования СССР. В рамках этого мероприятия и перережут символическую красную ленточку. Известно, что в мероприятии планирует участвовать председатель облдумы и по совместительству глава регионального Совета ветеранов Александр Блошкин, а также депутаты регионального парламента, в том числе руководители парламентских фракций. Не исключено, что участниками мероприятия станут депутаты Госдумы.

Напомним, ранее «Серп и молот» находился в Ворошиловском районе на месте нынешнего сквера им. Александры Пахмутовой. Перед началом благоустройства скульптура была демонтирована и отправлена на базу МБУ «ЖКХ Ворошиловского района». Там, по сведениям мэрии, ее отреставрировали, обшив нержавеющей сталью. Привели в порядок и каркас композиции.