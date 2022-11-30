Общество

Скульптура «Серп и молот» переехала с базы МБУ в ЦПКиО Волгограда

Общество 30.11.2022 13:48
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30.11.2022 13:48

 

В Волгограде сегодня, 30 ноября, на территории Центрального парка культуры и отдыха установили памятник «Серп и молот», ранее демонтированный в Ворошиловском районе при благоустройстве сквера им. Александры Пахмутовой. Как сообщает ИА «Высота 102», композицию разместили поблизости с заброшенным Домом молодежи. 

Сегодня муниципалитет произвел монтаж отреставрированной трехметровой фигуры на территории ЦПКиО, – сообщил информационному агентству в администрации Волгограда. – Ранее арт-объект располагался на границе Ворошиловского и Центрального районов, где был установлен еще в 1967 году к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 


В мэрии напоминают, что за годы нахождения в Ворошиловском районе  под воздействием атмосферных осадков обшивка скульптуры из тонких листов железа пришла в непригодное состояние.

В ходе обследования сотрудники районной коммунальной службы зафиксировали обширную коррозию. После чего данную композицию демонтировали и перевезли на базу предприятия МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» для проведения реставрационных мероприятий, – сообщают в городской администрации. – При реконструкции обшивки скульптурной композиции были использованы пластины из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома и никеля. 


Привели в порядок и каркас памятника – на прутья нанесено специальное покрытие, защищающее от воздействия окружающей среды. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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