Происшествия

На рынке в Волгограде изъяли из продажи 75,4 кг сомнительных раков

Происшествия 02.12.2022 11:32
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02.12.2022 11:32



Партию раков без ветеринарных сопроводительных документов изъяли проверяющие у продавца на территории рынка «Народная Ярмарка» в Волгограде.
Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора , физическим лицом осуществлялась реализация 1986 особей речных раков в количестве 75,4 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность, а также эпизоотическое благополучие местности вывоза. 
Полицейские, которые выявили нарушителя, изъяли раков и выпустили их в естественную среду обитания - в Цимлянское водохранилище.
Управление Россельхознадзора объявило продавцу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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