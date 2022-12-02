На рынке в Волгограде изъяли из продажи 75,4 кг сомнительных раков









Партию раков без ветеринарных сопроводительных документов изъяли проверяющие у продавца на территории рынка «Народная Ярмарка» в Волгограде.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора , физическим лицом осуществлялась реализация 1986 особей речных раков в количестве 75,4 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность, а также эпизоотическое благополучие местности вывоза.

Полицейские, которые выявили нарушителя, изъяли раков и выпустили их в естественную среду обитания - в Цимлянское водохранилище.

Управление Россельхознадзора объявило продавцу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



