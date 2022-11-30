Руководителя жилинспекции оштрафовали за волокиту с обращениями волгоградцев

Руководитель жилищной инспекции Волгограда оштрафован судом по представлению прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, муниципальный служащий привлечен к ответственности за волокиту при рассмотрении обращений граждан.

Выяснилось, что руководитель инспекции в августе – сентябре 2022 года не обеспечил своевременную регистрацию 228 обращений горожан, поступивших посредством ГИС ЖКХ, что повлекло массовое нарушение сроков их рассмотрения. Постановлением мирового судьи судебного участка №75 Ворошиловского района служащему назначен штраф.

Кроме того, прокуратура города внесла в администрацию Волгограда внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновного должностного лица к строгой дисциплинарной ответственности. Это представление находится в настоящее время на рассмотрении.

По данным сайта администрации Волгограда, руководителем жилищной инспекции является Денис Смирнов.