Жителям Херсона в Волгоградской области выдадут по 100 тысяч и обеспечат жильем

Общество 25.11.2022 20:46
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25.11.2022 20:46
Жителям Херсона и Херсонской области, которые выберут Волгоградскую область для постоянного проживания, выдадут денежную помощь, а также обеспечат жильем. Соответствующий документ, сообщает ИА «Высота 102», подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во исполнение постановления правительства РФ о переселении жителей вышеуказанных территорий, вынужденно покинувших свои дома и экстренно прибывших в массовом порядке на другие территории России.
Каждому члену семьи прибывших жителей Херсона и Херсонской области выделят по 100 тысяч рублей в качестве единовременного пособия на приобретение имущества. Кроме того, они получат социальные выплаты на приобретение жилья в виде жилищных сертификатов. На одинокого человека положено 33 квадратных метров жилья, на семью из двух человек – 42 квадратных метра, а на семью из трех и более человек – по 18 квадрата на каждого.
Жилищные сертификаты будут выдаваться за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», предоставляемых Волгоградской области в соответствии с заявленной регионом финансовой потребностью. Стоимость жилья будет рассчитываться, исходя из стоимости квадратного метра, установленного Минстроем РФ.Право на выплаты и жилищные сертификаты получат жители Херсона и Херсонской области, которые выехали из этого региона не ранее 13 октября 2022 года. Для этого им необходимо будет подтвердить это соответствующими документами.
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