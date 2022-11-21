Политика

Депутаты ГД заговорили о смене пола в ходе обсуждений закона об ЛГБТ

Политика 21.11.2022 16:58
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21.11.2022 16:58

Комитет Государственной думы по информационной политике поддержал ко второму чтению законопроект о защите традиционных ценностей.  При этом. сообщает ИА «Высота 102», депутаты внесли ряд ключевых поправок. Так, под запрет может попасть пропаганда не только нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, но и смены пола. 

Уже на текущей неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законов во втором и окончательном третьем чтениях, – заявил председатель профильного комитета Александр Хинштейн. – Поправкой ко второму чтению текст изменений, предлагаемых в КоАП РФ, был дополнен запретом на пропаганду смены пола.

Напомним, на минувшей неделе депутаты Волгоградской областной думы подверглись троллингу сторонников ЛГБТ. На электронные почтовые адреса парламентариев были разосланы сотни идентичных писем с требованием не пропускать проект ФЗ о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Впрочем, не все депутаты получили такие сообщения, что стало поводом для шуток в коридорах облдумы.  

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