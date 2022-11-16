Электронные адреса депутатов Волгоградской облдумы забросали необычными сообщениями с требованием не допустить принятия Госдумой РФ закона о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества. Информацию подтвердили «Высоте 102» в регпарламенте несколько народных избранников, признавшись, что они отнеслись к этому с юмором.

– Письма были анонимные, на один адрес приходило по несколько штук, – рассказали собеседники издания. – Наверное, хотели подогреть градус скандальности перед принятием Госдумой этого закона в окончательном чтении.

Депутат областной думы Владимир Иванов также сообщил ИА "Высота 102", что получил за последние дни 40 подобных писем.

- Мы их перенаправили в аппарат думы, как и другие депутаты, - пояснил Владимир Евгеньевич.

Между тем, как удалось выяснить информагентству, сообщения в защиту ЛГБТ-сообщества пришли не всем депутатам областной думы. Так, Руслан Шарифов в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» пояснил, что не помнит таких писем в своей электронной почте.

– Я общался с коллегами и, по-моему, только несколько человек из депутатов не получили подобных сообщений, – рассказал Руслан Вагитович. – У нас уже ходит шутка, что настоящих мужчин в рассылку не включили.

По сообщению астраханских СМИ, троллингу сторонников ЛГБТ-сообщества подверглись также и депутаты соседнего с Волгоградской областью региона. Народные избранники получили около тысячи подобных писем.

Автор законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал флешмоб с рассылкой писем «типичной гей-реакцией на законы против ЛГБТ-пропаганды».

Напомним, в конце января Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилию. За пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых вводится административная ответственность. В частности, планируется ограничить доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Кроме того, запрет на распространение «вредной для здоровья и развития детей» информации предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах. Законопроект предлагает запретить выдачу прокатного удостоверения на фильм в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

Принять закон в третьем окончательном чтении планируется на следующей неделе.