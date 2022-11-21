В Волгоградской области обнаружены скелетированные останки человека. Как сообщает ИА «Высота 102», фрагменты тела могут принадлежать пропавшему год назад 75-летнему Виктору Кушнареву.

— 20 ноября 2022 года в Урюпинский МрСО поступило сообщение об обнаружении скелетированных останков неустановленного мужчины (исходя из обнаруженных остатков одежды) в лесопосадке вблизи реки Хопер и в 400 метрах от дома № 1 по улице Малая Песчаная в городе Урюпинске, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Видимых механических повреждений костей и черепа не обнаружено. Рядом с костными останками обнаружено пластиковое ведро синего цвета и очки.

По предварительным данным, как уточнили в региональном СУ СКР, останки могут принадлежать 75-летнему мужчине, который 27 сентября 2021 года ушел из дома в Урюпинске за грибами и не вернулся.

— Костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, — добавила Буянова. — Организована проверка.

Ранее волонтеры «ЛизаАлерт» сообщали о пропаже в Урюпинске пенсионера. Мужчина был одет в бежевую короткую куртку, штаны черного цвета, галоши, черную вязаную шапку с бело-красными буквами. С собой у пропавшего было пластиковое ведро синего цвета.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

Читайте также:

Под Волгоградом нашли останки пропавшего четыре года назад пенсионера