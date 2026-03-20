Народный сбор денег на строительство мемориала героям СВО, который будет установлен у подножия Мамаева кургана, объявлен в Волгограде. По инициативе губернатора открыт специальный счет, на который с помощью QR-кода каждый желающий может перечислить любую сумму.

– Все фракции облдумы единогласно поддержали эту идею, – прокомментировал принятое решение председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Напомним, что аналогичный специальный счет открывали в Волгограде при строительстве собора Александра Невского. Народным был и остается счет Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу!», на средства с которого Волгоградская область закупает и направляет в зону СВО технику и спецсредства.

Как сообщает ИА «Высота 102», первые средства на памятник защитникам Отечества – участникам СВО уже поступили. Личный взнос на мемориал героям спецоперации сделал губернатор Андрей Бочаров.





Напомним, что 20 марта губернатор провел встречу с руководителями политических партий в регионе и представителями общественных организаций. Обсуждались социально-экономическое развитие Волгоградской области и реализация приоритетных проектов. Андрей Бочаров представил участникам встречи народный проект создания мемориала, посвященного подвигу участников СВО. Партийных руководителей призвали включиться в работу по созданию мемориала.

Спикер облдумы Александр Блошкин выразил уверенность в том, что жители Волгоградской области, предприятия и организации активно подключатся к благородному делу и примут участие в сборе средств на народный памятник.





Фото: Волгоградской облдумы

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

