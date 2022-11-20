В центре Волгограда иномарка сбила столб и вылетела на тротуар у кафе

В Центральном районе Волгограда сегодня, 20 ноября, примерно в 11.20 кроссовер Kia Sportage вылетел с дороги на тротуар. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел у «БульварКафе», расположенного на улице Порт-Саида, 9Д.

— По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda Fabia двигалась по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы 7-й Гвардейской в направлении улицы Комсомольской, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На пересечении с улицей Порт-Саида водитель при перестроении и осуществлении поворота налево столкнулась с попутно двигавшейся в крайнем левом ряду иномаркой Kia Sportage под управлением 40-летней женщины, которая в результате удара наехала на столб.

Уточняется, что в аварии автомобили женщин получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области

