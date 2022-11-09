







В Совете Федерации состоялось награждение специальными медалями «За проявленное мужество». Награду получили ребята из 54 субъектов Российской Федерации, сообщает ИА «Высота 102». В их числе - юный житель Волгоградской области Даниил Золотарев, спасший маленького ребенка из полыньи. Заслуженную награду вручили Александр Карелин и сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков.





Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 29 марта этого года юный кадет Даниил Золотарёв спас 7-летнего мальчика, который тонул в Школьном озере. В отчаянной попытке выбраться мальчик обломал ледяную корку вокруг полыньи. За усилиями тонущего в стороне наблюдали взрослые и подростки, но Данил начал действовать. Сбросив куртку и оценив ситуацию, как учили на уроках ОБЖ, он кинулся на помощь. Кадет обежал озеро с другой стороны, сначала ступил, а потом пополз по льду.





Когда Даниил уже протягивал тонущему руку, то сам оказался по горло в воде. Но ему удалось схватить ребенка за шиворот и буквально выкинуть из воды на берег, вслед за ним вылез и сам спаситель. Все закончилось благополучно.





Ранее кадет также получил награду "За спасение погибающих на водах".

