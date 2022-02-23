«Мечтаю стать машинистом»: 11-летнего волгоградца представили к награде за спасение сбитого электричкой студента
Общество 23.02.2022 18:50
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23.02.2022 18:50
В свои 11 лет скромный волгоградский школьник Толя Самойлов уже стал героем. Именно он накануне первым пришел на помощь 17-летнему парню, сбитому электричкой. Как рассказала ИА «Высота 102» мама Анатолия Светлана, ее сын действовал так, как его учили на курсах «Юный железнодорожник».
— Раньше Толик увлекался конструированием «Лего». А потом заинтересовался темой железнодорожного транспорта. Он изучает все, что связано с поездами, трамваями, записался даже в кружок юного железнодорожника, — говорит Светлана. — Сказал нам, что мечтает стать машинистом.
В тот день, 18 февраля, Толик возвращался на электричке от бабушки. Ехал с остановки «Руднева» на север. Заблаговременно прошел к выходу, когда услышал яростный сигнал, который издавал машинист городского поезда.
— Еще когда электричка только подъезжала к Мамаеву кургану, я заметил парня, шагавшего между рельсами. Потом он вдруг исчез из поля зрения и тут начал сигналить наш машинист. Я сразу понял, что что-то случилось, но сначала подумал, что этот парень попал под нашу электричку… — вспоминает Анатолий.
Электричка остановилась так резко, что многие пассажиры попадали. Толик оказался одним из первых, кто покинул вагон. Он сразу же побежал к телу, распластанному на гравии. На ходу достал телефон, позвонил в скорую. Правда, признается, диспетчер, услышав детский мальчишеский голос в трубке, сначала приняла звонок за ложный, и только со второго раза система 112 приняла вызов. Все это время Толик находился рядом со сбитым юношей, надеялся, что пока тот чувствует, что не один, будет жить.
Именно благодаря 11-летнему мальчику, проявившего завидное хладнокровие и собранность, бригада скорой помощи успела вовремя доставить раненого студента в больницу скорой медицинской помощи №25. Состояние его, правда, до сих пор остается тяжелым…
Толика же с мамой сегодня, 23 февраля, пригласили на подстанцию скорой помощи. Примечательно, что произошло это в День защитника Отечества – как символ мужества и неравнодушия, проявленного маленьким волгоградцем. Из рук главврача СМП Олега Ярыгина Анатолий получил грамоту и памятные подарки от всего коллектива медицинской экстренной службы. Но, по словам самого мальчика, гораздо ценнее для него стало то, что он своими глазами увидел, как работает подстанция скорой помощи, какая нагрузка и ответственность сегодня лежит на бригадах, какими качествами должен обладать человек в сине-белой униформе работника СМП.
— Толик, конечно, был очень рад и взволнован, но, если честно, героем он себя не считает. А вот его первая учительница, с которой сын до сих пор поддерживает отношения, сказала, что очень гордится своим учеником. Я лишь спросила его, неужели и после этого случая он все еще хочет стать машинистом? А Толя ответил: «Я готов к этому даже больше, чем раньше».
Фото и видео администрации Волгоградской области
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