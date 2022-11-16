Общество

«Для меня такое впервые»: худрук Вадим Кривошеев уволился из Молодежного театра после «упрямого» назначения Бондаренко

Общество 16.11.2022 11:23
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16.11.2022 11:23

Известный режиссер-постановщик Вадим Кривошеев покинул пост художественного руководителя Волгоградского молодежного театра и уже переехал в Воронеж. Информацию об этом он подтвердил лично ИА «Высота 102». 

–  Я ушел по собственному желанию, – сообщил 16 ноября Кривошеев информагентству. – Конечно, сыграло роль назначение Владимира Бондаренко в Молодежный театр. Для маленького театра два творческих руководителя – это странно, но я уважаю желание властей трудоустроить председателя СТД. 

Теперь уже бывший  худрук «молодежки» уточняет, что принял непростое решение  еще и с той целью, чтобы в коллективе театра  царили мир и согласие. 

Чтобы в труппе не разжигались конфликты и театр продолжал работать, я принял такое решение, – объясняет Вадим Кривошеев. – Владимир Владимирович руководил «молодежкой» и сможет войти в рабочий режим за кратчайший срок. А я вернулся в родной город. Проблем с трудоустройством нет. 

Кривошеев уточняет, что на этом его сотрудничество с Волгоградом, впрочем, еще не окончено. 

– Казачий театр начал со мной переговоры о постановке спектакля, – сообщил собеседник информагентства. 

Одновременно покинувший пост худрук театра просит СМИ не сталкивать лбами новое руководство и  коллектив театра.

Артистам работать в этом театре, а атмосфера в коллективе напрямую влияет на творчество, – добавляет Вадим Кривошеев. 

И тем не менее, напомним, что большая часть артистов Волгоградского молодежного театра выступала категорически против возвращения Владимира Бондаренко на руководящую должность, в том числе заявляя о том, что под руководством Вадима Кривошеева в театре наконец воцарилась спокойная творческая атмосфера. 

Все скандалы, сотрясающие театр,  с приходом Кривошеева прекратились. На сегодняшний день в театре существует полноценная труппа, имеющая актеров всех возрастов. Каждый сезон выпускает три премьерных спектакля, регулярно принимает участие в российских и международных фестивалях, делая большие шаги в развитии и популяризации волгоградского театрального искусства. При Кривошееве в театр были приняты молодые актеры, которые успешно влились в труппу театра, прекрасно взаимодействуют и играют ведущие роли, – заявляли артисты в коллективном обращении, которое было разослано в ведущие волгоградские СМИ 27 октября текущего года. 

Основным опасением коллектива было, напомним, что Владимир Бондаренко превратит театр в доходное место. Впрочем, уже тогда было понятно, что назначения уволенного из НЭТа председателя регионального отделения СТД вряд ли удастся избежать. В частности, артисты ссылались на информацию о том, что кандидатуру Бондаренко продвигает на пост в Молодежном театре заммэра Анна Кувычко. 

После своего увольнения из НЭТа Бондаренко В.В. обратился к заместителю главы Волгограда Кувычко А.А. с просьбой посодействовать его трудоустройству на должность художественного руководителя или главного режиссера в МУК «Волгоградский молодежный театр», – сообщали в своем коллективном обращении артисты. – Как нам стало известно, в настоящее время заместитель Волгограда Кувычко А.А. оказывает активное содействие, чтобы Бондаренко В.В. приняли на должность главного режиссера МУК «Волгоградский молодежный театр» в ближайшее время. 

Несмотря на активное противостояние артистов и широкий общественный резонанс, информацию о предстоящем назначении Бондаренко публично не комментировали и не обсуждали ни в самом театре, ни в мэрии. Вскоре стало известно, что приход Бондаренко в театр – дело решенное, а артисты «молодежки» тут же закрылись для СМИ и даже сегодня отказываются как-либо комментировать ситуацию. 

Вадим Кривошеев в завершение беседы с корреспондентом ИА «Высота 102» после теплых слов об артистах театра добавил единственное: «Когда у тебя отбирают постановку и передают другому... Для меня такое впервые».

В ответ на просьбу прокомментировать увольнение Кривошеева в пресс-службе театра ИА «Высота 102» лишь подтвердили информацию, заявив, что место худрука остается на сегодня вакантным.

Фото: Вадим Кривошеев / VK.com

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