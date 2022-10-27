Общество

Превратит театр в Клондайк: актеры «молодежки» просят уберечь их от Бондаренко

Общество 27.10.2022 19:17
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27.10.2022 19:17


В Волгограде актеры Молодежного театра обратились с коллективным заявлением к главе города Владимиру Марченко, а также замгубернатора Зине Мержоевой и председателю облкомкультуры Станиславу Малыху с просьбой не пускать на порог учреждения небезызвестного Владимира Бондаренко. Сотрудники «молодежки» опасаются, что  уволенный со скандалом из НЭТа Бондаренко может быть трудоустроен на пост худрука. При этом, настаивают они, у Бондаренко нет профильного образования, но есть предпринимательская жилка, которая претит служителям Мельпомены. 

После своего увольнения из НЭТа Бондаренко В.В. обратился к заместителю главы Волгограда Кувычко А.А. с просьбой посодействовать его трудоустройству на должность художественного руководителя или главного режиссера в МУК «Волгоградский молодежный театр», – сообщают в своем коллективном обращении артисты. – Как нам стало известно, в настоящее время заместитель Волгограда Кувычко А.А. оказывает активное содействие, чтобы Бондаренко В.В. приняли на должность главного режиссера МУК «Волгоградский молодежный театр» в ближайшее время. 


Авторы письма акцентируют внимание адресатов на том, что трудоустройство Бондаренко в качестве главного режиссера нарушит закон. 

Необходимо подчеркнуть, что артист драмы Бондаренко В.В. не имеет диплома драматического театра, следовательно, не соответствует желаемой им должности. Ну и самое главное – театр не нуждается в услугах штатного главного режиссера и уж тем более в услугах Бондаренко В.В., который в годы своего управления на должности художественного руководителя превратил театр в клондайк, в прибыльную коммерческую организацию, для себя  и своего окружения. 


Припоминают подписавшие письмо актеры и дрязги, в которых погряз Молодежный театр при Владимире Бондаренко. 

Волгоградцы просят не вмешиваться «некоторых должностных лиц» в спокойную жизнь театра и абсолютно уверены в профессионализме нынешнего художественного руководителя Вадима Кривошеева. Подписи под  обращением поставили 19 сотрудников театра. 

Редакция ИА «Высота 102»  будет следить за ситуацией. 

Напомним, что Бондаренко покинул пост главного режиссера НЭТа в середине сентября. Отставку связывали с недавним скандалом, который стал достоянием широкой общественности. Так, напомним, в НЭТе в конце августа отменили спектакль «Страсти по Тилю». Все бы ничего, но авторами анонимных телеграм-каналов со ссылкой на Бондаренко сообщалось, что постановка якобы не прошла цензуру. Как итог – ситуацию на своем канале уже в резкой форме осудила известная телеведущая и журналист Ксения Собчак.

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