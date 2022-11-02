Письмо не помогло: Бондаренко возглавил Молодежный театр Волгограда









Бывший главный режиссер волгоградского Нового экспериментального театра Владимир Бондаренко назначен на аналогичную должность в Молодежном театре Волгограда.

- К обязанностям главного режиссера Волгоградского молодежного театра приступил Владимир Бондаренко – заслуженный артист России, председатель Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, - сообщили сегодня, 2 ноября, в администрации Волгограда. - Перед главным режиссером театра стоит ряд важных задач по дальнейшему развитию муниципального учреждения, а также участию театра в программе празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Напомним, что этому назначению противились актеры Молодежного театра. В конце октября они обратились с коллективным заявлением к главе города Владимиру Марченко, а также замгубернатора Зине Мержоевой и председателю облкомкультуры Станиславу Малыху с просьбой не пускать на порог учреждения Владимира Бондаренко. Сотрудники «молодежки» опасались, что уволенный со скандалом из НЭТа Бондаренко может быть трудоустроен на пост худрука. Причины своего опасения они изложили в письме, которое подписали 19 сотрудников театра.

В мэрии сообщают, что в ближайших планах Владимира Бондаренко - работа над новым спектаклем по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». В 1957 году по этой пьесе был снят художественный фильм «Летят журавли». Планируется, что премьерные показы нового спектакля о жизни и войне пройдут в 2023 году в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Фото: администрации Волгограда

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