







Волонтеры продолжают поиски 14-летней девочки, которая вместе со своей сестрой ушла из дома 21 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», Перуза Сагиндикова из поселка Новостройка Палласовского района пропала с 16-летней сестрой Алтынай. Но Алтынай нашлась в начале ноября.





Перуза пропала, когда было еще тепло. И одета она очень легко – в черную джинсовую куртку, в черные джинсы и в черные кроссовки.





По свидетельствам жителей поселка, девочки уходят из дома уже не в первый раз.







Просьба ко всем, кто видел школьницу, обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

