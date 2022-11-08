



Двое 19-летних и один 17-летний жителей Волгограда в ближайшее время предстанут перед судом за жестокое избиение 39-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, молодые люди учинили расправу из-за дорожного конфликта в июне 2022 года в Краснооктябрьском районе.

– По версии следствия, 12 июня между 19-летним водителем Toyota и 39-летним водителем Mitsubishi произошел конфликт из-за аварийной ситуации на дороге. После этого, мужчина направился по месту своего жительства, а молодой человек последовал за ним. По дороге 19-летний обвиняемый позвонил своему товарищу, который совместно с 17-летним подростком прибыл к дому потерпевшего. Там молодые люди с помощью биты, а также руками и ногами нанесли множественные удары по голове и туловищу потерпевшего, – рассказала Дарья Буянова.

В результате нападения у 39-летнего волгоградца были диагностированы тяжкие телесные повреждения, в том числе тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

– Следственным отделом по Краснооктябрьскому району уголовное дело в отношении двух 19-летних молодых людей, а также 17-летнего подростка было возбуждено по п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Судить молодчиков будут в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.