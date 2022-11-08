







Поезд из Нижнего Новгорода прибыл сегодня утром, 8 ноября на станцию Волгоград-1 с 16-минутным опозданием из-за ЧП, случившегося накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 7 ноября около 11 часов вечера на перегоне Примыкание – Багаевка Саратовского региона Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда №340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск. Пострадавших нет.





На место схода был направлен восстановительный поезд со станции Саратов-2. Из-за происшествия произошел сбой в расписании поезда, маршрут которого проходит через несколько станций Волгоградской области. В настоящее время, уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги, пассажирский состав следует по территории волгоградского региона согласно действующему расписанию.



