Происшествия 08.11.2022 09:40
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08.11.2022 09:40
Поезд из Нижнего Новгорода прибыл сегодня утром, 8 ноября на станцию Волгоград-1 с 16-минутным опозданием из-за ЧП, случившегося накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 7 ноября около 11 часов вечера на перегоне Примыкание – Багаевка Саратовского региона Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда №340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск. Пострадавших нет.
На место схода был направлен восстановительный поезд со станции Саратов-2. Из-за происшествия произошел сбой в расписании поезда, маршрут которого проходит через несколько станций Волгоградской области. В настоящее время, уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги, пассажирский состав следует по территории волгоградского региона согласно действующему расписанию.
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