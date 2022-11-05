Волгоград на три дня окажется во власти тумана









В Волгограде с 6 по 9 ноября прогнозируют туман по утрам и ночам. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, при этом осадков в областном центре не ожидается всю следующую неделю.







Температура воздуха днем не поднимется выше пяти градусов. Ночью возможны заморозки до – 2 градусов. При этом в регионе ночная температура будет ниже – до -5 градусов. Но погода будет относительно комфортной из-за отсутствия ветра.

