Волгоград на три дня окажется во власти тумана

Общество 05.11.2022 18:33
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05.11.2022 18:33
В Волгограде с 6 по 9 ноября прогнозируют туман по утрам и ночам. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, при этом осадков в областном центре не ожидается всю следующую неделю.
Температура воздуха днем не поднимется выше пяти градусов. Ночью возможны заморозки до – 2 градусов. При этом в регионе ночная температура будет ниже – до -5 градусов. Но погода будет относительно комфортной из-за отсутствия ветра.
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