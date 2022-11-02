Происшествия

В офис «ТСК Кредит» в Волгограде нагрянули оперативники со спецназом

Происшествия 02.11.2022 10:20
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02.11.2022 10:20


Как минимум девять человек стали жертвами аферистов, открывших в Волгограде офис по выдаче кредитов. Накануне оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке спецназа задержали организаторов мошеннического бизнеса и произвели обыски с изъятием документации.

– Четверо злоумышленников – жители Волгограда и Краснодарского края – зарегистрировали фирму, якобы занимающуюся выдачей кредитов и открыли офис. Имея базу данных кредитных брокеров, они связывались с гражданами, которым по тем или иным причинам банки отказывали в кредитовании, и сообщали, что нашли финансовую организацию, одобрившую им займ, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102». – Согласившимся на встречу жителям Волгограда аферисты обещали положительное решение по заявке. При этом они просили оплатить услуги по консультированию, сбору и оформлению необходимых документов. Мошенники уверяли, что часть из этих денежных средств впоследствии будет зачтена в счёт погашения выданного кредита. В действительности, никаких договорных отношений с банками у них не существовало.

На сегодня в полиции уже зарегистрировано девять заявлений от жителей Волгограда, которые, доверившись псевдокредиторам, потеряли  в совокупности 300 тысяч рублей. 

– Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. В ходе проведённых при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения обысков, в офисе и по местам жительств фигурантов изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, – сообщают в пресс-службе регионального главка МВД России. 

Как стало известно ИА «Высота 102», арендованный проходимцами офис располагался по адресу проспект Ленина, 92, комната 422. На двери в здании до сих пор находится вывеска компании «ТСК Кредит». В Интернете (официальный сайт организации в настоящее время не работает) организаторы преступного бизнеса позиционировали себя действительно как грамотные специалисты и посредники между банками и физлицами. Однако в Сети немало комментариев от обманутых клиентов. Судя по отзывам, с людей мошенники брали суммы в размере от 15 до 20 тысяч рублей, после чего прекращали любое общение с волгоградцами, не выходя на связь. 

Отметим, что бурную деятельность злоумышленники развели не только в Волгограде, но и в Краснодаре. Не исключено, что жертв аферистов по итогу окажется значительно больше девяти. 

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