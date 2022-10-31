Очевидцы рассказали подробности ДТП возле бара в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда очевидцами дорожно-транспортного происшествия, в результате которого возле бара Nebar пострадали три человека, стали посетители заведения. По словам волгоградцев, совершив наезд на молодых мужчин, водитель Porsche Cayenne поспешил скрыться.

Напомним, что ДТП произошло рано утром около заведения, расположенного по адресу ул. Калинина, 6. Трое мужчин находились на пороге, когда одного из них, двигаясь задним ходом, задел кроссовер.

– Люди покойно стояли возле бара, когда водитель начал сдавать назад и сбил одного из них, – рассказали очевидцы информагентству ИА «Высота 102». – Естественно, все, кто был рядом, подняли крик. Но водитель Porsche Cayenne продолжил движение. В итоге он зацепил еще двоих. Но самое возмутительное – вместо того чтобы остановиться и оказать помощь пострадавшим, он так и поехал своей дорогой.

По сведениям волгоградцев, управлявший иномаркой 41-летний мужчина скрылся с места аварии. Однако, как уточнили «Высоте 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель был оперативно установлен и доставлен снова на улицу Калинина. Правда, как ранее уже сообщалось, волгоградец отказался проходить освидетельствование.

По сведениям облздрава, госпитализации пострадавшим не потребовалось. Все трое были доставлены больницу с места ДТП, но после обследования отправлены на лечение в амбулаторных условиях.

Также ИА «Высота 102»стало известно о том, что один из пострадавших – студент Волгоградского государственного медицинского университета из Иордании.

Фото: Яндекс.Карты