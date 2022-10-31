В Волгограде водитель на Porsche Cayenne сбил троих пешеходов возле бара

Происшествия 31.10.2022 10:13
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31.10.2022 10:13
Водитель спортивного кроссовера Porsche Cayenne покалечил троих пешеходов в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Ворошиловском районе на парковке возле здания по улице Калинина, в котором располагается одно из увеселительных заведений.
– Совершая движение задним ходом, водитель наехал на троих пешеходов в возрасте 23, 24 и 26 лет. В результате пострадавшие с травмами доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в главке полиции.
Известно, что 41-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Не исключено, что перед тем как сесть за руль, мужчина отдыхал в заведении Nebar, к которому и примыкает парковка.
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