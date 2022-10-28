Спортсмен из Красноярска отдал мошенникам в Волгограде 195 тысяч за секс-услуги









В полицию Волгограда с заявлением о мошенничестве обратился 23-летний спортсмен-инструктор из Красноярска. Как сообщили в УМВД Волгограда, молодой человек находился в командировке и захотел интима. Он нашел объявление о предоставлении таких услуг и позвонил на указанный номер.

- На его звонок ответил мужчина-диспетчер, который рассказал об условиях получения услуги и попросил перечислить деньги за регистрацию, услугу и за страховку, после чего девушку привезут на указанный клиентом адрес, - сообщили в полиции.

Мужчина перевел на банковский счет деньги, но через некоторое время ему снова перезвонил диспетчер и сообщил, что необходимо повторить перевод, так как произошел технический сбой. Клиент перевел еще денег, но они якобы снова не были зачислены. После перевода 195 тысяч рублей попытки красноярца связаться по тому же номеру телефона оказались безрезультатными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Преступника ищут.



