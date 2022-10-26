В Волгограде запретили строить небоскребы









Этажность зданий ограничили в Волгограде депутаты на заседании гордумы 26 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» в представительном органе власти, соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки Волгограда.

- Согласно параметрам функциональной жилой зоны, установленным Генеральным планом Волгограда, максимально допустимый коэффициент застройки зоны теперь составляет 40 процентов, оставшуюся часть должны занимать зеленые насаждения и некапитальные строения, - сообщили в гордуме. - Максимальная этажность зданий при этом не должна превышать 24 этажа.

Ранее высотность многоэтажной застройки в Волгограде не имела ограничений.

Как сообщало информагентство, изменения по плотности застройки внесены на основании протеста прокуратуры



