В Волгограде запретили строить небоскребы

Общество 26.10.2022 20:18
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26.10.2022 20:18
Этажность зданий ограничили в Волгограде депутаты на заседании гордумы 26 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» в представительном органе власти, соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки Волгограда.
- Согласно параметрам функциональной жилой зоны, установленным Генеральным планом Волгограда, максимально допустимый коэффициент застройки зоны теперь составляет 40 процентов, оставшуюся часть должны занимать зеленые насаждения и некапитальные строения, - сообщили в гордуме. - Максимальная этажность зданий при этом не должна превышать 24 этажа.
Ранее высотность многоэтажной застройки в Волгограде не имела ограничений.
Как сообщало информагентство, изменения по плотности застройки внесены на основании протеста прокуратуры.
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