Общество

Ростовская фирма за 464 млн рублей проведет ремонт 34 дорог в Волгограде

Общество 26.10.2022 19:59
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26.10.2022 19:59


Администрация Волгограда 26 октября объявила об итогах аукциона по отбору подрядной компании, которой предстоит в 2023 году провести дорожный ремонт на 34 улицах. По данным мэрии, торги выиграла компания из Ростова-на-Дону «Т-Транс».  

Согласно сайту госзакупок, определение поставщика состоялось сегодня. Всего на финальном этапе комиссией рассматривалось пять заявок. Так, при начальной максимальной цене контракта 677 912 681,06 рублей, участники торгов оценивали свои услуги в 674 523 117,65 рублей, 555 888 398,45 рублей, а также в 467 759 749,79 рублей. И лишь ООО «Т-Транс» заявило самый низкий ценник – 464 370 186,38 рублей. Экономия, таким образом, составляет 213 542 494,68 рублей. 

Исполнитель будет обязан придерживаться технологии, успешно применяемой в Волгограде в последние годы: полное удаление старого асфальтового покрытия, укрепление основания дороги, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, – сообщают в администрации Волгограда. – Кроме того, в перечень проводимых работ включены восстановление всех колодезных групп и оборудование съездов и примыканий.

Дорожный ремонт планируется на следующих улицах: 

Тракторозаводский район 

  • ул. 95-й Гвардейской, 
  • ул. Гороховцев, 
  • ул. им. Гули Королёвой, 
  • ул. им. Колумба, 
  • ул. им. Дежнёва.
Краснооктябрьский район
  • ул. Автомагистральная, 
  • ул. Богуйская, 
  • ул. Возрождения, 
  • пер. Демократический
  • три улицы в поселке Вишневая Балка
Дзержинский район
  • ул. им. Землячки (от проспекта Жукова до путепровода №8), 
  • ул. им. генерала Толбухина, 
  • ул. Новорядская, 
  • ул. Космонавтов (от ул. Танкистов до ул. 51-й Гвардейской Дивизии), 
  • ул. Ингульская, 
  • ул. Восточно-Казахстанская (от Третьей продольной до ул. Танкистов).
Ворошиловский район
  • ул. Автозаводская, Ардатовская, 
  • ул. им. Саши Филиппова (от ул. им. Неждановой до ул. Чарджуйской), 
  • ул. Огородная.
Кировский район
  • ул. Клайпедская,
  • ул. Шаблиевская (от ул. им. Саши Чекалина до ул. Клайпедской), 
  • ул. Вельботная.
Красноармейский район
  • ул. им. Савиной,
  • ул. Георгиевская, 
  • ул. Бобровская, 
  • ул. Ольгинская, 
  • ул. Вилянская.
Согласно данным системы СПАРК, в Волгоградской области ростовская фирма в настоящее время исполняет три госконтракта, заключенные с облкомдортрансом,на территории Ольховского района. В частности, подрядчик за общую сумму 1 279 203 449 рублей ремонтирует дорогу «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск». Еще по двум контрактам на сумму 813 074 660 рублей приводит данная фирма в порядок дороги в городе Волжском.  Одновременно ООО «Т-Транс» исполняет еще 17 госконтрактов, заключенные в 2022 году. Общая сумма, на которую ростовчане законтрактовались с начала текущего года, – 12 743 508 635 рублей. 

Примечательно, что за 10 лет существования компании  она всего 10 раз участвовала в судах. Последний процесс состоялся в апреле текущего года в Арбитражном суде Ростовской области по заявлению Минтранса Ростовской области о взыскании неустойки по контракту от 05.04.2021 в размере 37561,40 рублей. От Министерства РО, впрочем, поступило ходатайство о возвращении искового заявления. На этом дело и было завершено. 


Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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