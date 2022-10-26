Ростовская фирма за 464 млн рублей проведет ремонт 34 дорог в Волгограде

Администрация Волгограда 26 октября объявила об итогах аукциона по отбору подрядной компании, которой предстоит в 2023 году провести дорожный ремонт на 34 улицах. По данным мэрии, торги выиграла компания из Ростова-на-Дону «Т-Транс».

Согласно сайту госзакупок, определение поставщика состоялось сегодня. Всего на финальном этапе комиссией рассматривалось пять заявок. Так, при начальной максимальной цене контракта 677 912 681,06 рублей, участники торгов оценивали свои услуги в 674 523 117,65 рублей, 555 888 398,45 рублей, а также в 467 759 749,79 рублей. И лишь ООО «Т-Транс» заявило самый низкий ценник – 464 370 186,38 рублей. Экономия, таким образом, составляет 213 542 494,68 рублей.

– Исполнитель будет обязан придерживаться технологии, успешно применяемой в Волгограде в последние годы: полное удаление старого асфальтового покрытия, укрепление основания дороги, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, – сообщают в администрации Волгограда. – Кроме того, в перечень проводимых работ включены восстановление всех колодезных групп и оборудование съездов и примыканий.

Дорожный ремонт планируется на следующих улицах:

Тракторозаводский район