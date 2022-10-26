Ростовская фирма за 464 млн рублей проведет ремонт 34 дорог в Волгограде

Администрация Волгограда 26 октября объявила об итогах аукциона по отбору подрядной компании, которой предстоит в 2023 году провести дорожный ремонт на 34 улицах. По данным мэрии, торги выиграла компания из Ростова-на-Дону «Т-Транс».
Согласно сайту госзакупок, определение поставщика состоялось сегодня. Всего на финальном этапе комиссией рассматривалось пять заявок. Так, при начальной максимальной цене контракта 677 912 681,06 рублей, участники торгов оценивали свои услуги в 674 523 117,65 рублей, 555 888 398,45 рублей, а также в 467 759 749,79 рублей. И лишь ООО «Т-Транс» заявило самый низкий ценник – 464 370 186,38 рублей. Экономия, таким образом, составляет 213 542 494,68 рублей.
– Исполнитель будет обязан придерживаться технологии, успешно применяемой в Волгограде в последние годы: полное удаление старого асфальтового покрытия, укрепление основания дороги, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, – сообщают в администрации Волгограда. – Кроме того, в перечень проводимых работ включены восстановление всех колодезных групп и оборудование съездов и примыканий.
Дорожный ремонт планируется на следующих улицах:
Тракторозаводский район
- ул. 95-й Гвардейской,
- ул. Гороховцев,
- ул. им. Гули Королёвой,
- ул. им. Колумба,
- ул. им. Дежнёва.
- ул. Автомагистральная,
- ул. Богуйская,
- ул. Возрождения,
- пер. Демократический
- три улицы в поселке Вишневая Балка
- ул. им. Землячки (от проспекта Жукова до путепровода №8),
- ул. им. генерала Толбухина,
- ул. Новорядская,
- ул. Космонавтов (от ул. Танкистов до ул. 51-й Гвардейской Дивизии),
- ул. Ингульская,
- ул. Восточно-Казахстанская (от Третьей продольной до ул. Танкистов).
- ул. Автозаводская, Ардатовская,
- ул. им. Саши Филиппова (от ул. им. Неждановой до ул. Чарджуйской),
- ул. Огородная.
- ул. Клайпедская,
- ул. Шаблиевская (от ул. им. Саши Чекалина до ул. Клайпедской),
- ул. Вельботная.
- ул. им. Савиной,
- ул. Георгиевская,
- ул. Бобровская,
- ул. Ольгинская,
- ул. Вилянская.
Примечательно, что за 10 лет существования компании она всего 10 раз участвовала в судах. Последний процесс состоялся в апреле текущего года в Арбитражном суде Ростовской области по заявлению Минтранса Ростовской области о взыскании неустойки по контракту от 05.04.2021 в размере 37561,40 рублей. От Министерства РО, впрочем, поступило ходатайство о возвращении искового заявления. На этом дело и было завершено.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»