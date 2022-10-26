Общество

В Волгограде для курьеров и странников ввели новые тарифы на транспорт

Общество 26.10.2022 16:00
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26.10.2022 16:00


Депутаты Волгоградской гордумы сегодня, 26 октября, ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь для волгоградцев будут доступны два новых проездных на базе карты «Волна» — «Единый безлимитный» и «120 минут».

— С учетом пожеланий граждан в областном центре вводятся новые тарифы, что позволит снизить затраты на проезд у тех, кто активно пользуется общественным транспортом, — заявляется в официальном сообщении, опубликованном на сайте городской думы. 

Уточняется, что тариф «120 минут» дополняет уже действующий пересадочный тариф, но рассчитан не на часовую, а на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. Так, стоимость первой поездки составит 25 рублей, а каждая последующая пересадка обойдется всего в 10 рублей. При этом после первой транзакции пассажиры смогут совершать в течение 120 минут неограниченное количество пересадок. Для того, чтобы воспользоваться тарифом, его необходимо подключить в офисе оператора и пополнить баланс карты на необходимую сумму. 

Второй тариф — «Единый безлимитный» — представляет собой единый проездной билет на все виды общественного транспорта, работающего на муниципальных маршрутах. Подобного тарифного плана в Волгограде ранее не было. С помощью этого универсального тарифа можно без ограничений пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем и СТ. Достаточно пополнить карту на сумму в 1800 рублей. Тариф выгоден тем волгоградцам, кто совершает три и более поездки в день. 

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», перенос неиспользованных поездок, а соответственно денежных средств по истечению месяца не предусмотрен. Однако, если человек, к примеру, заболел или отправился в командировку, перед этим пополнив карту «Волна», но, не совершив ни одной поездки, то он вправе обратиться в офис оператора с заявлением о переносе средств на следующий месяц. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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