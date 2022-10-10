Общество 10.10.2022 15:17
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10.10.2022 15:17
Волгоградская городская дума готова принять на ближайшем заседании новые тарифные планы на базе транспортной карты «Волна». Как сообщили в гордуме, профильный комитет по дорожному хозяйству и транспорту сегодня, 10 октября, одобрил предложенный мэрией проект о расширении линейки проездных в Волгограде. Новые тарифы, как отмечается, были разработаны с учетом пожеланий волгорадцев, в целях экономии средств горожан.
Напомним, что речь идет о тарифах «120 минут» и «Единый безлимитный». Первый дополняет уже действующий пересадочный тариф, но рассчитан не на часовую, а на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене.
Так, стоимость первой поездки составит 25 рублей, а каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей. При этом после первой транзакции пассажир сможет совершить в течение 120 минут неограниченное количество пересадок.
«Единый безлимитный» - это проездной билет на все виды общественного транспорта, работающего на муниципальных маршрутах. До этого подобного тарифного плана в Волгограде не было. Этот универсальный тариф позволит пользоваться без ограничений автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем. Стоимость такого проездного билета составит 1800 рублей в месяц. Он будет выгоден тем, кто ежедневно совершают три и более поездки на различных видах общественного транспорта.
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