Отключения ТВ и радио с 24 октября начнутся в Волгоградской области









В Волгоградской области в период с 24 по 30 октября в 11 населенных пунктах возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.

Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, причина отключений – плановые и внеплановые профилактические работы.

Так, 24 октября с 8.00 до 17.00 пройдут внеплановые профилактические работы, вещание будет приостановлено в хуторе Калиновский Киквидзенского района. А также с 9.00 до 15.00 сигнал пропадет в хуторе Попов-1 Суровикинского района.

25 октября телерадиосигнала не будет с 9.00 до 15.00 в хуторе Бурацкий Суровикинского района. С 10.00 до 16.00 в станице Усть-Бузулукская Алексеевского района.

26 октября из-за профилактических работ с 8.00 до 17.00 снова не будет сигнала в хуторе Калиновский Киквидзенского района. С 9.00 до 15.00 – в хуторе Калмыковский Клетского района. С 9.00 до 15.00 – в городе Новоаннинский.

27 октября отключения планируются с 11.00 до 17.00 в хуторе Крутовский Серафимовичского района. С 8.00 до 17.00 – в рабочем поселке Новониколаевский. С 9.00 до 15.00 – в станице Преображенская Киквидзенского района.

28 октября сигнал пропадет с 9.00 до 15.00 в Калаче-на-Дону. С 8.00 до 17.00 повторные отключения заявлены в рабочем поселке Новониколаевский. С 9.00 до 15.00 телерадиовещения не будет в Серафимовиче.



