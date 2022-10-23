Отключения ТВ и радио с 24 октября начнутся в Волгоградской области

Общество 23.10.2022 08:08
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23.10.2022 08:08
В Волгоградской области в период с 24 по 30 октября в 11 населенных пунктах возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.
Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, причина отключений – плановые и внеплановые профилактические работы.
Так, 24 октября с 8.00 до 17.00 пройдут внеплановые профилактические работы, вещание будет приостановлено в хуторе Калиновский Киквидзенского района. А также с 9.00 до 15.00 сигнал пропадет в хуторе Попов-1 Суровикинского района.
25 октября телерадиосигнала не будет с 9.00 до 15.00 в хуторе Бурацкий Суровикинского района. С 10.00 до 16.00 в станице Усть-Бузулукская Алексеевского района.
26 октября из-за профилактических работ с 8.00 до 17.00 снова не будет сигнала в хуторе Калиновский Киквидзенского района. С 9.00 до 15.00 – в хуторе Калмыковский Клетского района. С 9.00 до 15.00 – в городе Новоаннинский.
27 октября отключения планируются с 11.00 до 17.00 в хуторе Крутовский Серафимовичского района. С 8.00 до 17.00 – в рабочем поселке Новониколаевский. С 9.00 до 15.00 – в станице Преображенская Киквидзенского района.
28 октября сигнал пропадет с 9.00 до 15.00 в Калаче-на-Дону. С 8.00 до 17.00 повторные отключения заявлены в рабочем поселке Новониколаевский. С 9.00 до 15.00 телерадиовещения не будет в Серафимовиче.
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