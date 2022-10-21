Чиновники назвали причины холода в квартирах волгоградцев

Госжилнадзор Волгоградской области проанализировал поступающие на «горячую линию» (8442) 35-21-98 обращения волгоградцев с жалобами на отсутствие отопления в квартирах. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное заявление инспекции, главными причинами чиновники называют завоздушивание отопительной системы в многоквартирных домах, засорение стояка или батарей в квартире, а также перекрытие стояка.

По сведениям инспекторов, пуск тепла осуществляется уже во всех районах и городских округах – на почти 12,9 тыс. объектов жилищного фонда и социальной сферы. Однако тепло пришло далеко не во все жилища волгоградцев.

– Результат анализа обращений на горячие линии показал, что порядка 90% проблем, содержащихся в обращениях, решаются в течение нескольких часов, поскольку касаются конкретной квартиры или подъезда, где жильцы или управляющая кампания не проверили готовность оборудования к пуску тепла. В большинстве случаев была необходима простая регулировка или дополнительная наладка, в том числе сброс воздуха (развоздушивание) системы отопления, – утверждают чиновники. – Специалисты региональной ГЖИ оперативно передают все поступающие обращения в администрации муниципальных образований, а также в управляющие и ресурсоснабжающие организации для скорейшего решения вопроса. «Горячие линии» продолжат работать до окончания отопительного сезона.

Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы волгоградцев, которые сообщают об отсутствии отопления в своих квартирах. Многие жалуются на невозможность дозвониться до горячих линий и диспетчеров, а также на отсутствие реакции со стороны своих управляющих компаний.

Напоминаем куда можно пожаловаться на холод в квартирах:

Если батареи в квартире или подъезде многоквартирного дома остаются холодными — в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию; при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию.

По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных домов, жители Волгограда также могут обращаться в муниципальную оперативно-диспетчерскую службу (8442) 33-63-84, 33-63-92; жители Волжского — в профильный отдел администрации города по телефону (8443) 41-33-33.

Также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области (8442) 35-21-98 (будние дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00), в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ (8442) 35-33-66 (круглосуточно).