В Волгограде неопытный водитель сбил насмерть пенсионерку

Происшествия 21.10.2022 11:28
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21.10.2022 11:28
В Волгограде 75-летняя женщина погибла под колесами автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в Красноармейском районе. На ул. Удмуртская около дома №51 в полдень «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя сбила пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла на месте.
Водительский стаж волгоградца, управлявшего машиной, составлял всего 5 месяцев.
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