Расследования

В Волжском готовят к сдаче второй дом скандального долгостроя «АхтубаСитиПарк»

Расследования 21.10.2022 11:08
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21.10.2022 11:08


Губернатор Волгоградской области проинспектировал достройку второго дома в ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском и встретился с дольщиками, которые уже в конце этого года готовятся справить новоселье.  Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, сегодня степень готовности второй многоэтажки ЖК превышает 95% - рабочие завершили основные строительно-монтажные работы, остаются финальные штрихи.

Строительство двух многоэтажек жилого комплекса в перспективном микрорайоне города-спутника началось в 2013 году, а в 2016-м было заморожено застройщиком, когда степень готовности объектов составляла 68% и 22%. Благодаря системной работе профильных ведомств администрации Волгоградской области с дольщиками, правоохранительными и надзорными ведомствами, депутатским корпусом первая многоэтажка в составе жилого комплекса была введена в эксплуатацию в 2019 году ООО «ВПСК»: порядка 200 семей дольщиков справили новоселье. Скоро такие же эмоции испытают и другие дольщики.


Квартира мне нравится. Дом светлый, просторный, чистый, — делится впечатлениями дольщица Наталья Цыкунова. — Большое спасибо, что взялись за это. Большое спасибо всем, кто принимал в этой работе участие.

До конца этого года будет завершено строительство дома, в котором мы находимся. И начнем передавать ключи людям. В течение 2023 года мы планируем решить вопросы, связанные с защитой прав участников долевого строительства, которые оказались в сложной жизненной ситуации, полностью, — Андрей Бочаров отметил, что в регионе уже защищены и восстановлены права практически 10 тысяч таких семей. В 2023 году предстоит закрыть вопросы по еще 283. — Мы понимаем, что остались одни из самых сложных объектов — три МКД в городе Волгограде: дом по ул. 50 лет Октября, ЖК «Парк Европейский», ЖК «Петровский». В полном объёме обеспечены финансовыми средствами; есть юридические вопросы, которые мы также должны решить.


МКД «АхтубаСитиПарк» — уже девятый по счету долгострой, вопрос по которому решен в 2022 году. Работа не останавливается — тема остаётся на ежедневном контроле. Ранее о ходе выполнении намеченных планов глава региона доложил Президенту России Владимиру Путину. Кстати, с сентября удалось защитить права дольщиков ещё одного долгостроя, пополнив таким образом количество семей, чьи права удалось восстановить.

В целом разработанный комплекс мер и индивидуальный подход к решению достройки проблемных объектов позволили с 2014 года ввести в эксплуатацию свыше сотни долгостроев. Среди них ЖК «Доминант», ЖК «Изумрудный город» в Краснослободске, дома на улице Чуйкова и Рыкачева, многоквартирный дом на Лавочкина, 7, ЖК «Алфавит», ЖК «Адмиралтейский», ЖК «Династия» и другие.

Регион применяет различные механизмы завершения подобных объектов — как федеральные, так и разработанные на уровне субъекта. Это в том числе позволяет решать задачи по обеспечению жильём отдельных категорий граждан. В частности, в «АхтубаСитиПарк» приобретены 28 квартир для детей-сирот — эти площади будут переданы уже с отделкой.

Глава региона отметил, что завершение программы по достройке проблемных домов позволит на следующем этапе комплексно подойти к решению вопросов, связанных с обеспечением жильём детей-сирот, и в течение 2023 года подготовить соответствующую региональную программу.

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