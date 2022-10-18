Расследования

Мачеху-истязательницу 8-летней девочки отдали под суд в Волгоградской области

Расследования 18.10.2022 17:25
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18.10.2022 17:25



Перед судом в Волгоградской области предстанет 41-летняя Гульнара Низамова по обвинению в истязании 8-летней падчерицы.
- Прокуратурой Палласовского района Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. - Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение несовершеннолетнему физических и психологических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).
По версии следствия, Низамова в период с 26 мая по 28 июня текущего года истязала девочку, которая является родной дочерью ее сожителя. Пока отец ребенка находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. Не выдержав издевательств, 28 июня девочка выбралась из дома через окно и убежала к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела проводилось Палласовским МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области.
Вину мачеха полностью признала. За содеянное ей грозит до 7 лет лишения свободы. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей.
Прокуратурой в интересах девочки предъявлено в суд исковое заявление о компенсации морального вреда.
Фото: OК.ru
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