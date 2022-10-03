Расследования

Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под Волгоградом

Расследования 03.10.2022 10:18
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03.10.2022 10:18



40-летней Гульнаре Низамовой предъявлено обвинение в истязании 8-летней падчерицы. Уголовное дело готовится для передачи в суд.
- Палласовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в истязании несовершеннолетнего, - сообщила сегодня, 3 октября, официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. - Материалы уголовного дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. 
Низамова, как ранее сообщалось, находится под стражей.



Женщину задержали в июле текущего года после того, как стало известно о преступлении, совершенном в отношении ребенка. Появились фотографии избитой девочки.
Было установлено, что 40-летняя Гульнара Низамова, жительница поселка Красный Октябрь Палласовского района Волгоградской области, на протяжении месяца – с мая по июнь – испытывая ненависть к 8-летней падчерице, систематически причиняла ей побои. В ход шли предметы бытовой техники, кухонная утварь. В один из дней Низамова засунула голову девочки в унитаз и спускала воду.  Не выдержав пыток, малышка 28 июня сбежала к бабушке, от которой о проблеме узнали правоохранительные органы. На место ЧП выезжали сотрудники полиции и ПДН, которые изъяли ребенка и передали под наблюдение медиков. 
Как ранее выяснили журналисты ИА «Высота 102», 40-летняя Гульнара Низамова ранее работала в местной школе учителем математики, однако на работу женщина чаще всего не являлась. В результате руководством учебного учреждения было принято решение о расторжении трудового договора с женщиной. 
Прокуратура сообщала также, что синяки на теле ребенка не раз замечали сотрудники школы, однако ни педагоги, ни отдел образования не принимали мер, в связи с чем прокурор Палласовского района вынес представление в адрес чиновников. 
Для отца девочки случившееся стало шоком. Мужчина не догадывался о происходящем в семье, так как фактически работал в хозяйстве с раннего утра до ночи.
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