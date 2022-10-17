В Камышине дочь воткнула кухонный нож в грудь матери

Происшествия 17.10.2022 20:21
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17.10.2022 20:21
Полиция задержала 38-летнюю жительницу Камышина Волгоградской области за причинение тяжкого вреда своей 58-летней матери.
Как сообщили в региональном главке МВД, о преступлении в полицию сообщили врачи городской больницы Камышина, куда доставили пострадавшую с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
Установлено, что травмы женщине нанесла ее дочь во время ссоры. Родственницы вместе распивали спиртное, но поругались. После череды взаимных оскорблений друг друга с использованием ненормативной лексики дочь не выдержала. Она схватила со стола кухонный нож и нанесла матери удар в область грудной клетки. После этого вызвала карету скорой помощи.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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