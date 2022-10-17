В Волгоградской области взяли на карандаш сроки подачи тепла

В Волгоградской области проверяют ход стартовавшего отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», подача тепла, как отметил губернатор Бочаров, должна происходить в строгом соответствии с установленными сроками.

— Межведомственные комиссии подтвердили готовность систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области к работе в отопительный период, — отметил Андрей Бочаров. — Ресурсоснабжающие организации, сетевые компании, коммунальные предприятия также выполнили весь запланированный объем работ. Погода на большей части территории области дает возможность еще раз провести контрольную проверку готовности всех систем, всех потребителей и эксплуатируемого жилищного и социального фонда к работе в зимних условиях

В целях повышения качества поэтапного вхождения муниципальных образований в осенне-зимний период глава региона поручил:

— продолжить контроль за четким соблюдением нормативных сроков в процессе начала отопительного сезона и подключения потребителей тепловой энергии. Особое внимание — объектам здравоохранения, образования, социальной сферы

— на период подключения потребителей тепловой энергии перевести в муниципальных образованиях области ремонтно-восстановительные бригады в усиленный режим работы

— принять исчерпывающие меры по своевременному устранению замечаний Ростехнадзора в целях планового получения паспортов готовности, которое необходимо обеспечить в установленные сроки

— держать на особом контроле состояние внутридомового газового оборудования

— в рамках подготовки жилищного фонда к отопительному периоду особое внимание обратить на состояние цокольных, подвальных и чердачных помещений, входных групп, других помещений общего пользования; на освещение в подъездах и наличие резервных источников питания. Муниципальным образованиям области с участием Госжилинспекции, с управляющими компаниями принять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков эксплуатации жилого фонда и социальных объектов

— продолжить взаимодействие с Минстроем и ЖКХ России в целях защиты заявленных Волгоградской областью проектов по обновлению коммунальной инфраструктуры в рамках формирования соответствующей федеральной программы.

Фото: администрация Волгоградской области

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