Общество

В Волгоградской области взяли на карандаш сроки подачи тепла

Общество 17.10.2022 11:29
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17.10.2022 11:29


В Волгоградской области проверяют ход стартовавшего отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», подача тепла, как отметил губернатор Бочаров, должна происходить в строгом соответствии с установленными сроками. 

Межведомственные комиссии подтвердили готовность систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области к работе в отопительный период, — отметил Андрей Бочаров.Ресурсоснабжающие организации, сетевые компании, коммунальные предприятия также выполнили весь запланированный объем работ. Погода на большей части территории области дает возможность еще раз провести контрольную проверку готовности всех систем, всех потребителей и эксплуатируемого жилищного и социального фонда к работе в зимних условиях

В целях повышения качества поэтапного вхождения муниципальных образований в осенне-зимний период глава региона поручил:

— продолжить контроль за четким соблюдением нормативных сроков в процессе начала отопительного сезона и подключения потребителей тепловой энергии. Особое внимание — объектам здравоохранения, образования, социальной сферы

— на период подключения потребителей тепловой энергии перевести в муниципальных образованиях области ремонтно-восстановительные бригады в усиленный режим работы

— принять исчерпывающие меры по своевременному устранению замечаний Ростехнадзора в целях планового получения паспортов готовности, которое необходимо обеспечить в установленные сроки

— держать на особом контроле состояние внутридомового газового оборудования

— в рамках подготовки жилищного фонда к отопительному периоду особое внимание обратить на состояние цокольных, подвальных и чердачных помещений, входных групп, других помещений общего пользования; на освещение в подъездах и наличие резервных источников питания. Муниципальным образованиям области с участием Госжилинспекции, с управляющими компаниями принять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков эксплуатации жилого фонда и социальных объектов

— продолжить взаимодействие с Минстроем и ЖКХ России в целях защиты заявленных Волгоградской областью проектов по обновлению коммунальной инфраструктуры в рамках формирования соответствующей федеральной программы.

Фото: администрация Волгоградской области 

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