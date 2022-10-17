Батареи огонь? В Волгограде начался отопительный сезон









Сегодня, 17 октября, в Волгограде начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление глава города Владимир Марченко подписал еще на прошлой неделе.

При этом, как сообщалось ранее, мэр Волгограда рекомендовал теплоснабжающим организациям при технической возможности начать уже с 13 октября подтопку детских садов, больниц и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан по письменному обращению руководителей учреждений.

В многоквартирных домах, как поясняют в мэрии, пуско-наладочные работы у потребителей продлятся в течение пяти дней. К окончанию этого срока теплоноситель в полном объеме будет подан во все социальные учреждения и многоквартирные дома Волгограда, объясняют в администрации города.

Однако есть в городе управляющие компании, которые позаботились о комфорте своих жителей и наладили теплоснабжение в многоквартирных домах в минувшие выходные. Так, жители пятиэтажек на улице Глазкова в Центральном районе сообщили редакции, что у них отопление дали досрочно.

– У нас батареи просто огонь, – рассказали жильцы ИА «Высота 102».

В Краснооктябрьском районе на улице Репина управляющая компания, как и в предыдущие отопительные сезоны, давать тепло не спешит. Здесь люди, чтобы не замерзнуть, вынуждены включать электрообогреватели и газовые конфорки.

В Дзержинском районе в многоквартирных домах на улице Тургенева отопительный сезон также не наступил – очень холодно в квартирах, по словам местных жителей. В данном случае, с их слов, все дело в котельной, которая запитана от завода «Ахтуба». Из года в год запустить ее вовремя у коммунальщиков не получается.

А у вас к квартирах тепло? Пишите в комментариях о том, как начинается отопительный сезон в вашем доме.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»