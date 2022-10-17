Общество 17.10.2022 10:54
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17.10.2022 10:54
С понижением температуры воздуха в Волжском начались активные подключения социальных учреждений и жилого фонда к теплу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», на утро понедельника уже отапливаются 50% школ, 75% дошкольных учреждений, 40% учреждений здравоохранения и более 30% жилого фонда.
-Наши сети полностью готовы к подаче тепла, решение об их подключении принимают руководители организаций и управляющих компаний, - пояснили в теплоснабжающей организации.
Напомним, на минувшей неделе в мэрии города обсудили подготовку к отопительному сезону и зиме в жилых домах, где было отмечено, что социальные объекты и жилой фонд полностью готовы к отопительному сезону. На совещании отметили, что в большинстве школ не стали включать отопление, так дети находятся на каникулах до 17 октября. В квартирах же отопление было рекомендовано включить при устойчивом понижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.
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