







С понижением температуры воздуха в Волжском начались активные подключения социальных учреждений и жилого фонда к теплу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», на утро понедельника уже отапливаются 50% школ, 75% дошкольных учреждений, 40% учреждений здравоохранения и более 30% жилого фонда.

-Наши сети полностью готовы к подаче тепла, решение об их подключении принимают руководители организаций и управляющих компаний, - пояснили в теплоснабжающей организации.

Напомним, на минувшей неделе в мэрии города обсудили подготовку к отопительному сезону и зиме в жилых домах, где было отмечено, что социальные объекты и жилой фонд полностью готовы к отопительному сезону. На совещании отметили, что в большинстве школ не стали включать отопление, так дети находятся на каникулах до 17 октября. В квартирах же отопление было рекомендовано включить при устойчивом понижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.



