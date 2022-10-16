Происшествия

Самолет рейса Москва — Волгоград подал сигнал бедствия

Происшествия 16.10.2022 14:31
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16.10.2022 14:31


В Московской области подал сигнал бедствия самолет, следовавший из Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», командир экипажа принял решение о снижении борта. 

— 15 октября 2022 в 18.23 (мск) в зоне ответственности Московского регионального центра единой системы организации воздушного движения при выполнении полета по маршруту, на эшелоне FL370, в районе АБАГИ, капитан воздушного судна доложил о проблеме с наддувом и снизился до эшелона FL100, — сообщает информагентство со ссылкой на пост Telegram-канала Aviaincident. — Командир экипажа подал сигнал бедствия, срочности не объявлял. 

Уточняется, что воздушное судно проследовало на аэродром конечной точки полета. В 19.26 самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Волгограда. Борт Airbus A320, следовавший рейсом SBI2143 эксплуатируется ПАО «Авиакомпания «Сибирь».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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