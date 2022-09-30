Происшествия

Пилоты рейса «Волгоград-Минводы» устранили неполадку во время полета

Происшествия 30.09.2022 19:49
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30.09.2022 19:49



Стали известны подробности инцидента, произошедшего на борту самолета, следующего из Волгограда в Минеральные воды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, происшествие случилось накануне в 20.11 ч.

Экипаж сообщил сообщил о падении давления во второй гидросистеме и  запросил снижение до эшелона 250. При этом пилоты приняли решение продолжить полет.

В 20.45 ч. экипаж воздушного судна  доложил о восстановлении давления в гидросистеме. Посадка прошла  благополучно.

Инцидент произошел на борту авиалайнера «Сухой Суперджет» авиакомпании «Азимут».



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