Расследования

Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе труп

Расследования 14.10.2022 17:07
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14.10.2022 17:07


В Городищенском районе Волгоградской области 59-летний житель поселка Кузьмичи подозревается в убийстве своей сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина пробил голову своей любимой молотком, а потом спрятал тело в погребе. 

— Фигурант дела задержан. Проводится комплекс неотложных следственных действий, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следствием установлено, что 30 июня 2022 года между подозреваемым и его 51-летней сожительницей на даче  в одном из садовых товариществ произошла ссора.  Злоумышленник схватил молоток и стал наносить удары по голове своей спутнице. Женщина скончалась на месте. Мужчина пытался «замести» следы и спрятал тело убитой в погреб. 

Известно, что подозреваемый в убийстве сдался правоохранителям лишь через четыре месяца. Как пояснил задержанный, он понял, что ему не удастся избежать тюрьмы, поэтому решил заработать денег, которые могли ему понадобиться в местах лишения свободы. 

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», почвой для смертельного конфликта стало длительное отсутствие работы у подозреваемого. Возлюбленная в очередной раз начала предъявлять претензии своему ухажеру. Тот не выдержал и схватился за молоток. 

Задержанный сдался, в том числе и потому, что его «замучила совесть». Мужчине так и не удалось заработать денег. Стоит отметить, что подозреваемый в убийстве приютил у себя свою будущую жертву. Женщина работала в «полях».  

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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