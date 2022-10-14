В Городищенском районе Волгоградской области 59-летний житель поселка Кузьмичи подозревается в убийстве своей сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина пробил голову своей любимой молотком, а потом спрятал тело в погребе.

— Фигурант дела задержан. Проводится комплекс неотложных следственных действий, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что 30 июня 2022 года между подозреваемым и его 51-летней сожительницей на даче в одном из садовых товариществ произошла ссора. Злоумышленник схватил молоток и стал наносить удары по голове своей спутнице. Женщина скончалась на месте. Мужчина пытался «замести» следы и спрятал тело убитой в погреб.

Известно, что подозреваемый в убийстве сдался правоохранителям лишь через четыре месяца. Как пояснил задержанный, он понял, что ему не удастся избежать тюрьмы, поэтому решил заработать денег, которые могли ему понадобиться в местах лишения свободы.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», почвой для смертельного конфликта стало длительное отсутствие работы у подозреваемого. Возлюбленная в очередной раз начала предъявлять претензии своему ухажеру. Тот не выдержал и схватился за молоток.

Задержанный сдался, в том числе и потому, что его «замучила совесть». Мужчине так и не удалось заработать денег. Стоит отметить, что подозреваемый в убийстве приютил у себя свою будущую жертву. Женщина работала в «полях».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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