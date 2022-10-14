Волгоградцев перед мобилизацией стали отправлять на медкомиссии

В Волгоградской области мобилизованные стали проходить медкомиссию перед отправкой в учебные центры. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Клетского района, так, всех прибывших по повестке мужчин сначала осмотрели врачи районной больницы. Только после этого их 13 октября отправили в учебный пункт.

Напомним, в самом начале объявления частичной мобилизации мужчин забирали из военкоматов без прохождения медицинской комиссии. При этом порой от получения повестки до явки в военкомат проходило всего лишь несколько часов.

Эти действия военкомов вызвали справедливую критику и со стороны самих мобилизованных, и со стороны их родственников. Фиксировались случаи, когда призывались мужчины, имеющие ряд хронических и зачастую тяжелых заболеваний. Некоторых удалось вернуть домой только после общественного резонанса.

Такие случаи происходили в том числе и по причине устаревших учетных данных, которые хранились в военкоматах.

Фото: администрация Клетского района / vk.com