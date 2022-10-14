ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцем









Жительница Волгоградкой области заключила фиктивный брак с иностранцем и была разоблачена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, 42-летняя женщина предложила своей знакомой за денежное вознаграждение выйти замуж за гражданина иностранного государства, чтобы он смог получить разрешение на временное проживание на территории России.





Ненастоящая свадьба состоялась в одном из отделений ЗАГС в Волгоградской области, после чего было возбуждено уголовное дело.







