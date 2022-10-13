«Стреляющую» воду из крана сняли на видео жители Котово Волгоградской области

Общество 13.10.2022 07:09
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13.10.2022 07:09
Измученные постоянными перебоями с водой жители Котово зафиксировали на видео новую проблему, связанную с отвратительным водоснабжением в городском поселении. Как рассказали ИА «Высота 102» жители микрорайона Серено Котово, в домах, расположенных по переулку Нагорный, ежедневно отключают воду по ночам, а включают ее только в восемь утра, когда уже дети и взрослые расходятся по школам и на работу.
А оставшимся дома впору подходить к крану в водоотталкивающих костюмах.
- Водой пользоваться невозможно – она идет с воздухом, в результате струя буквально стреляет по раковине, даже помыть посуду нереально, - негодуют горожане. – Газовая колонка не включается и выходит из строя.
Выяснить, почему по ночам исчезает вода в кранах, в МУП «Котово-Водоканал» жителям не удалось. А ситуация со «стреляющей» водой повторяется каждый день и до ночи, когда она снова исчезает. Сегодня, впрочем, в кранах жителей Котово нет вообще никакой воды – из-за очередной аварии в городском поселении вновь перекрыли подачу ресурса до вечера.
Напомним, проблемы с водой в Котово стали уже притчей во языцах. Местный водоканал прославился тем, что подает в дома жителей воду цвета кофе, да еще с песком и глиной.
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