Общество

«Как на эти деньги жить?»: жены мобилизованных волгоградцев жалуются в прокуратуру на мизерные выплаты

Общество 11.10.2022 16:46
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11.10.2022 16:46



В Волгоградской области жены мобилизованных стали обращаться с жалобами в военную прокуратуру после того, как их супругам озвучили суммы, которые им выплатят за время нахождения в учебном центре Минобороны РФ.
- Сегодня было построение. Им сказали, кто хочет, может подойти, узнать суммы выплат. Рота моего мужа подошла вся. Им озвучили, что за две недели они получат 6 тысяч рублей из которых еще вычтут налог, - сообщила ИА «Высота 102» супруга мобилизованного Анжела Копанева. - Я просто в состоянии шока. Все жены шокированы и пишут жалобы в военную прокуратуру. Вот я беременная, не работаю, у нас съемная квартира. Как на эти деньги жить, платить за квартиру? 
По словам Анжелы, раньше семью полностью обеспечивал муж. Сейчас беременная женщина осталась одна с 14-летним сыном и без средств к существованию. Супруг явился по повестке в военкомат 25 сентября, а уже 27-го был в учебном центре.
- Изначально ему обещали совсем другое. Говорили, что выплатят в течение 5 дней после мобилизации где-то 34,5 тысячи, но это все на словах, - вспоминает женщина. - Денег ему не выплачивали, а суммы озвучили только после того, как там побывал губернатор. На следующий день их собрали и сказали, что заплатят по тысячи в день и плюс суточная доплата, но ее размер не озвучили. Сегодня снова собрали, сказали, что нет, высчитывают по-другому, поэтому будет другая сумма.
Дозвониться женщина смогла только до военной прокуратуры, где ей посоветовали написать жалобу, что она и сделала. Ответить пообещали в течение нескольких дней.
- Обидно то, что когда моего увозили, говорили разные речи, обещали семьи поддерживать. Выходил глава администрации Красноармейского района, говорил, что ребята, мы вас не бросим, ваши семьи не бросим, все будет хорошо. А сейчас до них не дозвонишься, - рассказывает супруга мобилизованного. 
В пресс-службе Южного военного округа, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментариями, сообщили, что все вопросы, связанные с выплатами военным и мобилизованным находятся в компетенции Единого расчетного центра Министерства обороны России и посоветовали обращаться туда.
Как ранее сообщало информагентство, во время посещения главы региона мобилизованных на полигоне волгоградцы пожаловались на то, что им никто не может внятно объяснить, когда они начнут получать положенные им денежные средства. Уже наследующий день перед строем выступил представитель военкомата, который сообщил о том, как будут начислять выплаты и в каком размере. 
Кроме того, по итогам визита в учебный центр Минобороны губернатор распорядился оказать материальную поддержку семьям мобилизованных жителей региона. По его словам, единовременная региональная выплата призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области составит 100 тысяч рублей. Решение принято сегодня, 11 октября.

Ранее, напомним, в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» были опубликованы разъяснения, касающиеся выплат, которые положены мобилизованным. По сведениям авторов канала, попавшие под частичную мобилизацию мужчины могут рассчитывать не только на ежемесячное денежное довольствие, но и на льготы как ветераны боевых действий.
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
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