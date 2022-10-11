«Как на эти деньги жить?»: жены мобилизованных волгоградцев жалуются в прокуратуру на мизерные выплаты
Общество 11.10.2022 16:46
0
11.10.2022 16:46
В Волгоградской области жены мобилизованных стали обращаться с жалобами в военную прокуратуру после того, как их супругам озвучили суммы, которые им выплатят за время нахождения в учебном центре Минобороны РФ.
- Сегодня было построение. Им сказали, кто хочет, может подойти, узнать суммы выплат. Рота моего мужа подошла вся. Им озвучили, что за две недели они получат 6 тысяч рублей из которых еще вычтут налог, - сообщила ИА «Высота 102» супруга мобилизованного Анжела Копанева. - Я просто в состоянии шока. Все жены шокированы и пишут жалобы в военную прокуратуру. Вот я беременная, не работаю, у нас съемная квартира. Как на эти деньги жить, платить за квартиру?
По словам Анжелы, раньше семью полностью обеспечивал муж. Сейчас беременная женщина осталась одна с 14-летним сыном и без средств к существованию. Супруг явился по повестке в военкомат 25 сентября, а уже 27-го был в учебном центре.
- Изначально ему обещали совсем другое. Говорили, что выплатят в течение 5 дней после мобилизации где-то 34,5 тысячи, но это все на словах, - вспоминает женщина. - Денег ему не выплачивали, а суммы озвучили только после того, как там побывал губернатор. На следующий день их собрали и сказали, что заплатят по тысячи в день и плюс суточная доплата, но ее размер не озвучили. Сегодня снова собрали, сказали, что нет, высчитывают по-другому, поэтому будет другая сумма.
Дозвониться женщина смогла только до военной прокуратуры, где ей посоветовали написать жалобу, что она и сделала. Ответить пообещали в течение нескольких дней.
- Обидно то, что когда моего увозили, говорили разные речи, обещали семьи поддерживать. Выходил глава администрации Красноармейского района, говорил, что ребята, мы вас не бросим, ваши семьи не бросим, все будет хорошо. А сейчас до них не дозвонишься, - рассказывает супруга мобилизованного.
В пресс-службе Южного военного округа, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментариями, сообщили, что все вопросы, связанные с выплатами военным и мобилизованным находятся в компетенции Единого расчетного центра Министерства обороны России и посоветовали обращаться туда.
Как ранее сообщало информагентство, во время посещения главы региона мобилизованных на полигоне волгоградцы пожаловались на то, что им никто не может внятно объяснить, когда они начнут получать положенные им денежные средства. Уже наследующий день перед строем выступил представитель военкомата, который сообщил о том, как будут начислять выплаты и в каком размере.
Кроме того, по итогам визита в учебный центр Минобороны губернатор распорядился оказать материальную поддержку семьям мобилизованных жителей региона. По его словам, единовременная региональная выплата призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области составит 100 тысяч рублей. Решение принято сегодня, 11 октября.
Ранее, напомним, в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» были опубликованы разъяснения, касающиеся выплат, которые положены мобилизованным. По сведениям авторов канала, попавшие под частичную мобилизацию мужчины могут рассчитывать не только на ежемесячное денежное довольствие, но и на льготы как ветераны боевых действий.
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Читайте по теме:
Спасала при инфаркте: в Волгограде умерла профессор медицины Екатерина Цыбулина11.10.2022 19:43
Общество 11.10.2022 19:43
На Украине погиб рядовой из Волгоградской области Вячеслав Чернов11.10.2022 18:46
Общество 11.10.2022 18:46
ГУ МВД: в Волгограде нашли пропавшего 12-летнего школьника11.10.2022 18:14
Общество 11.10.2022 18:14
Суд оштрафовал проживающую в Москве волгоградку за ролики в соцсети11.10.2022 17:30
Общество 11.10.2022 17:30
Победа дискаунтеров: настало время выгодных покупок11.10.2022 17:00
Общество 11.10.2022 17:00
«Это просто позор»: под Волгоградом чиновники спешно обновляют памятник героям Сталинграда11.10.2022 15:35
Общество 11.10.2022 15:35
В Волгограде Оксана Михальченко возглавила поликлинику № 711.10.2022 14:23
Общество 11.10.2022 14:23
Для семей мобилизованных волгоградцев создадут систему адресной помощи11.10.2022 13:19
Общество 11.10.2022 13:19
Бочаров: семьи мобилизованных волгоградцев получат по 100 тысяч рублей11.10.2022 12:44
Общество 11.10.2022 12:44
Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Жасланом Мажитовым11.10.2022 12:15
Общество 11.10.2022 12:15
В Волгограде ушел из дома и пропал 12-летний подросток11.10.2022 11:36
Общество 11.10.2022 11:36
Мобилизованных под Волгоградом готовят побеждать танки в ближнем бою11.10.2022 09:45
Общество 11.10.2022 09:45
Эпидемия простуд отступила в Волгоградской области11.10.2022 07:59
Общество 11.10.2022 07:59
Бетон и паруса: территорию рядом с амфитеатром в Волгограде предложили укрыть от солнца10.10.2022 20:14
Общество 10.10.2022 20:14
Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятия Волгоградской области10.10.2022 19:25
Общество 10.10.2022 19:25