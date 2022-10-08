Общество 08.10.2022 16:42
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08.10.2022 16:42
Не прошло и суток после визита губернатора Волгоградской области на полигон, где находятся мобилизованные, как бойцам разъяснили порядок выплат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Твой Волгоград» ВКонтакте, перед строем выступил представитель военкомата, который сообщил о том, как будут начислять выплаты и в каком размере.
Напомним, накануне во время посещения главы региона мобилизованных на полигоне волгоградцы пожаловались на то, что им никто не может внятно объяснить, когда они начнут получать положенные им денежные средства.
– Мы здесь находимся не для того, чтобы что-то лакировать, – сказал в ответ губернатор. – Мы понимаем, что есть вопросы, на которые военные комиссариаты обязаны были дать объяснения. Обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты, что для этого необходимо и какие выплаты вообще будут происходить. И я считаю, что этот вопрос не отработали. Плохо отработали.
Также вопросы мобилизованных касались отметок в документах.
– К военным комиссариатам у нас вопросов столько, что я даже без мата не скажу, – честно ответил Бочаров. – Это правда. Здесь даже разговора нет. Мы этот вопрос [оформления документов] поднимем в ближайшее время.
Видео группы "Твой Волгоград" VK
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