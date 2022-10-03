Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцам

В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» продолжают публиковать ответы на самые частые вопросы, связанные с призывом жителей региона. Один из них касается выплат, которые положены мобилизованным. По сведениям авторов канала, попавшие под частичную мобилизацию мужчины могут рассчитывать не только на ежемесячное денежное довольствие, но и на льготы как ветераны боевых действий.

– Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, – сообщает в телеграм-канале. – Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы. Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту (бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО).

Как ветераны боевых действий участникам СВО полагаются коммунальные льготы:

компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.