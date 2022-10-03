Общество

Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцам

Общество 03.10.2022 09:48
0
03.10.2022 09:48


В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» продолжают публиковать ответы на самые частые  вопросы, связанные с призывом жителей региона. Один из них касается выплат, которые положены мобилизованным. По сведениям авторов канала, попавшие под частичную мобилизацию мужчины могут рассчитывать не только на ежемесячное денежное довольствие, но и на льготы как ветераны боевых действий. 

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, – сообщает в телеграм-канале. – Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы. Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту (бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО).

Как ветераны боевых действий  участникам СВО полагаются коммунальные льготы: 

  • компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

 

Налоговые льготы:
  • освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
  • освобождение от уплаты земельного налога с шести соток;
  • льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские льготы:

  • после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;
  • оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:

  • возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;
  • возможность получить дополнительное профессиональное образование;
  • ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
  • ежемесячная денежная выплата (более 3 000 рублей по состоянию на сентябрь 2022 г.);
  • пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.10.2022 13:28
Общество 03.10.2022 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 13:22
Общество 03.10.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 10:44
Общество 03.10.2022 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.10.2022 10:12
Общество 03.10.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 09:57
Общество 03.10.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 09:48
Общество 03.10.2022 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 09:39
Общество 03.10.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 08:56
Общество 03.10.2022 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2022 08:44
Общество 03.10.2022 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2022 21:32
Общество 02.10.2022 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2022 18:06
Общество 02.10.2022 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2022 14:10
Общество 02.10.2022 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2022 12:39
Общество 02.10.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2022 09:55
Общество 02.10.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2022 08:00
Общество 02.10.2022 08:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 23-летнего химикаСмотреть фотографии
13:22
Движение по-прежнему перекрыто: в центре Волгограда вырыли котлован для замены трубыСмотреть фотографии
12:00
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Стали известны подробности ночного тарана магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый многоквартирный дом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский районСмотреть фотографии
09:57
Пришлось менять 10 метров трубы: в Советском районе Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
09:48
Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:48
Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
09:39
Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчинСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир БелюсенкоСмотреть фотографии
20:01
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится водаСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом мужчина погиб в поножовщине, защищая знакомуюСмотреть фотографии
18:36
Без воды университет: в Волгограде из-за аварии перекрыли движение по СоветскойСмотреть фотографии
18:06
На Украине погиб старший сержант из Камышина Александр КалугинСмотреть фотографии
17:00
Зарезавшей в ночь на Рождество сожителя волгоградке дали 6 летСмотреть фотографии
16:10
«Вытащили девушку»: в Волгограде ночью в магазин влетела иномаркаСмотреть фотографии
15:10
Стало известно о мобилизации выпускников военных кафедр в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Лето в сентябре: какие редкие имена дают волгоградцы детямСмотреть фотографии
13:42
Ушел под землю: в Волгограде груженный песком самосвал повредил теплотрассуСмотреть фотографии
12:39
Против мошенников и за автомобилистов: какие законы вступят в силу в октябреСмотреть фотографии
11:34
В Генштабе ВС РФ сообщили, куда направят новобранцев призыва-2022Смотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом 25-летняя девушка насмерть задавила велосипедистаСмотреть фотографии
09:55
Жители Волжского в ночном пожаре разглядели символ СВО на УкраинеСмотреть фотографии
 