Грузовики прошли первыми: в Волгограде открыли объезд поселка Горьковский





В Советском районе Волгограда сегодня, 7 октября, на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский открыли 12-километровую дорогу в обход поселка Горьковского. На торжественной церемонии, как сообщает ИА «Высота 102», присутствовали губернатор Андрей Бочаров, глава Росавтодора Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин и глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев. Они и дали старт движению по новому участку дороги.

– Поздравляю всех жителей Волгоградской области, города-героя Сталинграда-Волгограда. Мечты сбываются, – сказал Андрей Бочаров на торжественной церемонии. – Это мечта многих поколений. На протяжении десятилетий люди мечтали, что эта дорога будет. И сегодня по-настоящему исторический. В историю ушла многочасовая пробка на въезде в Волгоград. Для нас это с одной стороны это торжественное событие, а с другой – новый этап для дальнейшей работы. Сегодня мы обсуждаем вопросы развития транспортной инфраструктуры Волгоградской области. Это, конечно, и обход Волгограда, и Третий пусковой комплекс. Это и перспективы: обход Нового Рогачика, новый мост через реку Дон. Мы понимаем, что для нас, жителей Волгограда и Волгоградской области, региональная транспортная инфраструктура очень важна. Все проекты будут реализованы в соответствии с планами.

Движение по новой четырехполосной трассе открыла по традиции дорожная техника, а строителям, отличившимся при возведении стратегического дорожного объекта, глава региона вручил награды.





На всем протяжении 12-километрового участка дороги для удобства пассажиров оборудованы остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами, перильным ограждением и пандусами для маломобильных граждан. Следующие через Волгоградскую область транзитом водители смогут отдохнуть на специальных стоянках.

– Андрей Бочаров поставил задачу включить в 10-летнюю программу развития Волгограда мероприятия по оборудованию всех въездов в областной центр придорожным сервисом с площадками для отдыха, парковками, а также информационными табло, чтобы приезжающие могли иметь полное представление о городе, — за основу будет взят реализованный здесь проект, – уточняют в администрации Волгоградской области.





Предполагается, что новая дорога выведет транзитный поток из поселка Горьковского и позволит увеличить скорость движения до 90 км/ч, а пропускную способность — до 38 тыс. автомобилей в сутки.

– Работу по развитию ростовского направления в Волгоградской области мы намерены продолжать. В планах – приступить к расширению следующего участка федеральной трассы А-260 с 24 по 41 км, который также пройдет в обход населенного пункта Новый Рогачик, где проживает почти 7 тысяч человек. На этом отрезке мы также построим путепровод, который ликвидирует последнее одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог на западном выезде из Волгограда, — подчеркнул начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.