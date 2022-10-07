Общество

Грузовики прошли первыми: в Волгограде открыли объезд поселка Горьковский

Общество 07.10.2022 11:49
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07.10.2022 11:49


В Советском районе Волгограда сегодня, 7 октября, на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский открыли 12-километровую дорогу в обход поселка Горьковского. На торжественной церемонии, как сообщает ИА «Высота 102», присутствовали губернатор Андрей Бочаров, глава Росавтодора Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин и глава профильного комитета  Госдумы Евгений Москвичев. Они и дали старт движению по новому участку дороги. 

Поздравляю всех жителей Волгоградской области, города-героя Сталинграда-Волгограда. Мечты сбываются, – сказал Андрей Бочаров на торжественной церемонии. – Это мечта многих поколений. На протяжении десятилетий люди мечтали, что эта дорога будет. И сегодня по-настоящему исторический. В историю ушла многочасовая пробка на въезде в Волгоград. Для нас это с одной стороны это торжественное событие, а с другой – новый этап для дальнейшей работы. Сегодня мы обсуждаем вопросы развития транспортной инфраструктуры Волгоградской области. Это, конечно, и обход Волгограда, и Третий пусковой комплекс. Это и перспективы: обход Нового Рогачика, новый мост через реку Дон. Мы понимаем, что для нас, жителей Волгограда и Волгоградской области, региональная транспортная инфраструктура очень важна. Все проекты будут реализованы в соответствии с планами. 

Движение по новой четырехполосной трассе открыла по традиции дорожная техника, а строителям, отличившимся при возведении стратегического дорожного объекта, глава региона вручил награды.


На всем протяжении 12-километрового участка дороги для удобства пассажиров оборудованы остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами, перильным ограждением и пандусами для маломобильных граждан. Следующие через Волгоградскую область транзитом водители смогут отдохнуть на специальных стоянках.  

– Андрей Бочаров поставил задачу включить в 10-летнюю программу развития Волгограда мероприятия по оборудованию всех въездов в областной центр придорожным сервисом с площадками для отдыха, парковками, а также информационными табло, чтобы приезжающие могли иметь полное представление о городе, — за основу будет взят реализованный здесь проект, – уточняют в администрации Волгоградской области. 


Предполагается, что новая дорога выведет транзитный поток из поселка Горьковского и позволит увеличить скорость движения до 90 км/ч, а пропускную способность — до 38 тыс. автомобилей в сутки. 

Работу по развитию ростовского направления в Волгоградской области мы намерены продолжать. В планах – приступить к расширению следующего участка федеральной трассы А-260 с 24 по 41 км, который также пройдет в обход населенного пункта Новый Рогачик, где проживает почти 7 тысяч человек. На этом отрезке мы также построим путепровод, который ликвидирует последнее одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог на западном выезде из Волгограда, — подчеркнул начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

 

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